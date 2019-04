Sehlem (chb) Sein erstes Jahr als Ortsbürgermeister hat Gregor Zehe im Jahr 2018 absolviert. Jetzt, 2019, steht die Kommunalwahl an, und der „Zukunfts-Check Dorf“ ist ein zentrales Projekt für die Gemeinde in den kommenden Jahren.

Gregor Zehe erklärt: „Das Projekt „Zukunfts- Check Dorf“ liegt mir sehr am Herzen. Gemeinsam mit den Ratsmitgliedern und vielen ehrenamtlich in unserer Gemeinde Tätigen wird der Projektstart aktuell vorbereitet.“ Weiter sagt er: „Ich erhoffe mir davon eine positive Ausstrahlung auf die ohnehin sehr gute Dorfgemeinschaft, viele Aktionen in und um Sehlem, die den Ort aufblühen lassen, aber auch viele wertvolle Informationen für die Ratsarbeit in den nächsten fünf Jahren“, so der Ortschef. Ein weiteres Ziel für dieses Jahr ist die Verbesserung der Wege für alle Fußgänger zum Bahnhof. Für den Musikverein Sehlem-Esch ist 2019 ebenfalls ein Besonderes. Sie feiern ihr 90-jähriges Bestehen mit verschiedenen Veranstaltungen. Zum ersten Mal gab es einen Neujahrsempfang der Gemeinden Sehlem und Esch, bei dem der Verein präsent war, und am 11. Mai, Muttertag, präsentiert der Musikverein zu seinem 90-jährigen Bestehen die Udo Jürgens Show „Vielen Dank für die Blumen“ mit Michael Thinnes.