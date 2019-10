Bildung : Sehlemer Kinder sahnen ab

SEHLEM/WITTLICH (red) Von wegen Lesen ist out! Die Klasse drei der Grundschule Sehlem mit Klassenlehrerin Birgit Vogel beweist das Gegenteil: 18 Kinder der Klasse haben diesen Sommer genutzt, um genau dieser Freizeitbeschäftigung nachzugehen und haben am Lesesommer teilgenommen.

Mindestens drei Bücher mussten gelesen werden, um für den Lesesommer gezählt zu werden. Die Grundschule Sehlem hat damit 2019 zum zweiten Mal in Folge den „Klassenpreis“ des Lesesommers der Stadtbücherei, in der Kategorie „Grundschulen im Kreis Wittlich“ gewonnen. Zur Belohnung dürfen sie sich eine Aufführung von „Am Samstag kam das Sams zurück“ des Theater Knuth in der Synagoge anschauen. Foto: Tobias Marenberg