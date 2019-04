später lesen Kommunalpolitik Sehlemer Rat spricht am Mittwoch über Kita Teilen

Twittern

Teilen



() Um eine Satzung zur Nutzung der Kindertagesstätte geht es in der nächsten Sitzung des Ortsgemeinderats Sehlem. Diese beginnt am Mittwoch, 24. April, um 19 Uhr im Mehrzweckraum der St.-Rochushalle in Sehlem.