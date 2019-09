Programm : Seifenblasen und Musik in Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues Der Kindertag in Bernkastel-Kues mit einem bunten Programm für die kleinen Besucher wird am Sonntag, 8. September, auf dem Forumsplatz und in der Güterhalle veranstaltet.

