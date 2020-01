Rettungswesen : Schon die Kleinsten brennen für die Wehr

Manderscheid Seit 2011 gibt es im Landkreis Bambini-Feuerwehren. Inzwischen sind 270 Kinder zwischen sechs und neun Jahren in 18 Bambini-Feuerwehren aktiv. Es sollen noch mehr werden.

Die Stimmung ist gut im Feuerwehrhaus in Manderscheid. Heute trifft sich die Bambini-Feuerwehr im Gruppenraum. Bevor es losgeht, spielen die zehn Jungen im Alter zwischen sechs und zehn Jahren eine Runde Kicker. Dann wird konzentriert zugehört, wenn die Leiterin der Bambini-Feuerwehr, Stefanie Patz, erklärt, dass sie sich heute auf die Bambini-Flamme zwei vorbereiten wollen. „Die Bambini-Flamme eins habt ihr ja schon alle gemacht“, sagt sie und lässt noch einmal die Inhalte wiederholen. Die Kinder wissen gleich, wie man einen Notruf absetzt, auf was man achten muss, um ein Pflaster keimfrei aufzukleben und dass man bei der Bambini-Flamme brennbare von nicht-brennbaren Stoffen unterscheiden muss.

Heute geht es ums Thema Schilder, die bei der Feuerwehr wichtig sind. Die werden aber nicht an der Tafel gezeigt, sondern die Kinder gehen gleich vor die Tür und in die verschiedenen Räume und sehen sie sich vor Ort an.

Im Landkreis gibt es 125 Feuerwehreinheiten mit etwa 3000 Aktiven. Die 84 Jugendfeuerwehren haben 780 Mitglieder und die 18 Bambini-Feuerwehren 270. Die ersten Orte, die Bambini-Feuerwehren gegründet haben waren Rivenich und Binsfeld. Aktuell sind im Bereich Morbach zwei Wehren am Gründen und Karl hat vor Kurzem eine angemeldet. In Osann-Monzel ist die Bambini-Feuerwehr am Mitgliederstärksten, mit 28 Kindern, in Eckfeld sind acht Kinder dabei. Die Bambini-Feuerwehr ist dem Kreisfeuerwehrverband angegliedert, Ansprechpartnerin ist Sabine Christ.

Lohnend ist die Einführung einer Bambini-Feuerwehr für die Wehren auf jeden Fall, denn auch bei der Feuerwehr ist die Nachwuchsarbeit ein wichtiges Thema. 84 Jugendfeuerwehren gibt es im Kreis und aus den Bambini-Feuerwehren sind in den vergangenen Jahren mindestens 50 Kinder in die Jugendfeuerwehr gewechselt. Im Kreis gibt es in allen Verbandsgemeinden inzwischen Bambini-Feuerwehren, die Verbandsgemeinde Wittlich-Land ist mit elf von achtzehn am Stärksten vertreten. „Die Entwicklung geht weiter. In Karl gründet sich momentan eine Bambini Wehr, auch im Bereich Morbach wird man aktiv. Die Vorurteile, wie beispielsweise ,Wir machen doch hier keinen Kindergarten auf, nehmen ab, denn die Erfolge sprechen für sich“, ist sich Sabine Christ sicher.