Menschen : Aktiv in der Kirche, im Lokal und in der JVA: Bernd Oster ist seit 35 Jahren Organist in Bombogen

Bernd Oster an einem seiner Lieblingsplätze, an der Orgel in Wittlich-Bombogen. Foto: Christina Bents

Wittlich-Bombogen Seit 35 Jahren ist Bernd Oster Organist und Küster in Bombogen. Er macht Tanzmusik, leitet zwei Chöre und gibt in der JVA Klavierunterricht. Die Corona-Krise hält für ihn Chancen und Sorgen bereit.

Von Christina Bents

Bernd Oster und seine Orgel, sie gehören fest zusammen. Seit seinem 17. Lebensjahr spielte er in einer Band als Tanzmusiker. Als diese sich nach zehn Jahren auflöste, war er als Alleinunterhalter unterwegs. Dabei hat er eigentlich Bäcker gelernt, seinen Beruf aber für die Musik an den Nagel gehängt.

Dass Tanzmusik und Organist in der katholischen Kirche zusammengehen, beweist er seit 1986. Denn seitdem ist er bei der Pfarreiengemeinschaft Wittlich angestellt. „Der Gesang ist meine Stärke“, sagt er über sich selbst. Das gilt für alle Veranstaltungen, bei denen er spielt. Das kann das „Hulapalu“ von Andreas Gabalier sein, genauso wie „Meine Seele ist stille in dir“, aus dem Gotteslob. „Wenn ich vor oder mitsinge, fällt es den Menschen leichter mitzusingen.“ Gerade die Gottesdienste werden durch Gesang festlicher, dadurch ist er auch vor 35 Jahren zum Orgelspiel in der Kirche gekommen. „Wir waren hier in Bombogen im Gottesdienst, und es war nicht immer ein Organist da. Es hat dann einfach etwas gefehlt“, erinnert er sich.

Jeden zweiten Sonntag und einmal am Werktag pro Monat spielt er in Bombogen. Die zehn Pastöre, die in seiner Zeit als Organist und auch Küster schon in Wittlich und Bombogen ihren Dienst versehen haben, ließen ihm bei der Musikauswahl meist freie Hand. „Da gibt es das Kantorenbuch oder auf der Seite des Bistums Vorschläge, die zum jeweiligen Kirchentag passen“, erklärt er. Bei Beerdigungen oder Hochzeiten kann man mit Musikwünschen auf ihn zukommen.

Während der Corona-Pandemie ist er auch in den Online-Messen zu hören gewesen, die von der Pfarreiengemeinschaft übertragen worden sind. Sorgen macht er sich um die Zukunft des Kinderchors, den er 1995 ins Leben gerufen hat. „Es ist sehr schwer, die Kinder in der aktuellen Situation zu erreichen, und jetzt kommt schon der zweite Jahrgang Kommunionkinder, zu denen man keinen Kontakt aufbauen konnte, um sie vielleicht für den Chor zu begeistern“, sagt er nachdenklich.Neben dem Kinderchor leitet er auch den Chor Querbeet. Klassik, Schlager und Evergreens stehen dort auf dem Programm, aber Proben sind ebenfalls nicht möglich, wie Bernd Oster bedauert.

Klavierunterricht gibt er ebenfalls, nicht nur Kindern und Jugendlichen aus der Umgebung, sondern einige seiner Schüler sitzen auch hinter Gittern: in der JVA. Der Unterricht wird von der Nikolaus- Koch Stiftung gefördert. Die Insassen haben ein Keyboard zum Üben auf ihren Zellen. Schwierig ist nur, dass viele von ihnen nur kurz in Wittlich einsitzen und sie deshalb nicht langfristig Unterricht nehmen können. An einen dieser Schüler erinnert sich Bernd Oster gerne: „Er konnte kaum Noten lesen, aber er hatte ein unheimlich gutes Gehör. Die Mondscheinsonate von Ludwig van Beethoven hat er beispielsweise sehr intensiv und gefühlvoll gespielt.“ Dieser Unterricht ist wegen Corona momentan nicht möglich.