Heimat : Treffpunkt? Bei Lizzy am Tresen!

Berglicht Seit 55 Jahren im Dienst: Es brauchte schon eine weltweite Pandemie, um sie auszubremsen – doch die Berglichter Gastwirtin Lizzi Petry ist optimistisch, dass sie bald wieder öffnen kann.

„Früher war das so – das hat man dann einfach so gemacht“, sagt die 78-Jährige, die das Lokal seit 25 Jahren alleine betreibt. Ehemann Alfons, der im Beruf des Bauern und Viehhändlers aufging, starb bereits 1995 mit nur 61 Jahren.

Dass Lizzi vom Gaststättenbetrieb „überhaupt keine Ahnung“ hatte, wie sie gesteht, sollte sich schnell ändern. Denn in der Dorfwirtschaft war damals immer viel zu tun. Allerdings stand sie nie alleine da in dem eingespielten Familienbetrieb: Schwiegereltern und Schwägerin packten ebenso mit an wie weitere Verwandte. Unverzichtbar war das vor allem bei größeren Veranstaltungen. In der Wirtschaft wurden Hochzeiten, Geburtstage und Taufen gefeiert und ebenso Beerdigungen ausgerichtet. Außerdem diente sie als Vereinslokal, in dem zeitweise täglich Gruppen tagten oder probten. Und Kirmes wurde auch gefeiert. „Alles hat sich hier abgespielt“, sagt Lizzi, die gern daran zurückdenkt, als fast jedes Wochenende was los war. Bis zum Bau des 2007 eingeweihten Dorfgemeinschaftshauses sei ihr Saal ja der einzige im Ort gewesen.