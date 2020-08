Kommunalpolitik : Aus Verbundenheit zum Erbeskopf

Die positive Entwicklung am Erbeskopf ist ganz entscheidend dem 1997 gegründeten Zweckverband „Wintersport-, Natur- und Umweltbildungsstätte Erbeskopf“ zu danken - und engagierten Menschen, die dort teils seit Jahrzehnten und oft unentgeltlich anpacken. Foto: TV/Ursula Schmieder

Deuselbach Seit der Änderung der Anschrift des Hunsrückhauses fühlen sich Deuselbacher außen vor.

Bis heute sorgt sie für Verdruss, die Änderung der Post-Anschrift des Hunsrückhauses am Erbeskopf (der TV berichtete). Enttäuscht sind nicht nur Deuselbacher, die sich dort seit Jahrzehnten und oft unentgeltlich engagieren und mit Idar-Obersteiner Skifreunden das Erholungsgebiet überhaupt erst möglich machten und voranbrachten. Die Änderung ist auch bitter für die Ortsgemeinde.

Deuselbachs Ortsbürgermeister Roland Schmidt will das in der nächsten Verbandsversammlung ansprechen. Denn der Ort wird nun kaum mehr in Verbindung mit dem Erbeskopf genannt. Dabei habe die Gemeinde „viel für den Erbeskopf getan“ und werde das – trotz zirka 60 000 Euro Haushaltsdefizit - auch künftig tun. Da die Gemeinde Hilscheid nun derart darauf poche und es auskoste, „dass es ihr Erbeskopf ist“, sollte ihr das auch finanziell etwas wert sein.