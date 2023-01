Schnellere Hilfe : Seit drei Monaten gibt es einen Rettungswagen in Neumagen-Dhron – erste Bilanz

Der Malteser Hilfsdienst ist seit dem 1. Oktober probeweise in Neumagen-Dhron stationiert (Symbolbild). Foto: dpa/Jens Büttner

Neumagen-Dhron Höchstens 15 Minuten dürfen Rettungskräfte brauchen, bis sie im Notfall am Einsatzort sind. An einigen Orten der Mosel war das bis zum Herbst nicht der Fall. Deswegen ist seit Oktober ein Rettungswagen in Neumagen-Dhron stationiert. Hat das die Situation verbessert?

Wer die 112 wählt, braucht in den meisten Fällen dringend Hilfe. Da kann es beängstigend und sogar lebensgefährlich sein, wenn der Rettungswagen nicht schnell genug vor Ort ist. Gesetzlich geregelt ist, dass die Retter maximal eine Viertelstunde nach Eingang des Notrufs vor Ort sein müssen.

In einigen Orten der Mosel war das bis zum vergangenen Herbst allerdings nicht so. Deshalb ist seit dem 1. Oktober 2022 probeweise ein Rettungswagen des Malteser Hilfsdienstes in Neumagen-Dhron stationiert, vorerst bis zum 30. September 2023.

Bisher fast 380 Einsätze für Rettungswagen in Neumagen-Dhron

Wie läuft der Betrieb bisher? Von der Kreisverwaltung Trier-Saarburg, die die zuständige Rettungsdienstbehörde ist, heißt es, bisher habe es 378 Einsätze gegeben (Stand Mitte Januar). 215 davon waren Sondersignalfahrten. Das heißt, es wurden Blaulicht und Martinshorn eingesetzt, wenn es die Verkehrssituation erfordert hat. Bei ungefähr 250 Fahrten wurde ein Patient transportiert. 27 Fahrten wurden von der Leitstelle wieder storniert. Die Einsätze dauerten durchschnittlich 96 Minuten.

Insgesamt wurden 52 verschiedene Orte eingefahren. Am häufigsten gab es Einsätze in Neumagen-Dhron (55). Es folgen Piesport mit 48 und Leiwen mit 38 Einsätzen. Aber auch in Bernkastel-Kues waren die Retter aus Neumagen-Dhron im Einsatz, insgesamt 37 Mal. Trittenheim liegt auf Platz fünf mit 21 Einsätzen.

Schnellere Hilfe für Orte an der Mosel

Bekommen die Menschen an der Mosel durch den Rettungswagen in Neumagen-Dhron nun schneller Hilfe im Notfall? Bei Fahrten mit Sondersignal sind die Retter durchschnittlich nach knapp zehn Minuten, genauer 9 Minuten und 42 Sekunden, vor Ort gewesen. Die Kreisverwaltung schreibt auf Anfrage: „Erwartungsgemäß hat sich die Situation vor Ort durch verkürzte Hilfsfristen wesentlich verbessert.“