Landgasthöfe : Mit Können, Mut und Liebe zum Erfolg: Sebastian Wagner und Natascha Müller setzen im Landgasthof in Rivenich auf Regionales und Saisonales

Mit Können, Mut und Liebe zum Erfolg: Sebastian Wagner und Natascha Müller setzen im Landgasthof in Rivenich auf Regionales und Saisonales

Rivenich Sebastian Wagner und Natascha Müller bringen mit frischer und moderner Gastronomie Schwung in den alten Landgasthof Wey in Rivenich.

Orange leuchtet der Lachs, in sattem Zartgrün kräuselt sich der Weinberg-Feldsalat. Wenn man einen Blick in Sebastian Wagners Küche wirft, wird schnell klar, dass hier frisch und handwerklich versiert gekocht wird.

Schon bei der Ankunft im Landgasthof Wey in Rivenich (das unweit der Autobahn 1 und ungefähr auf halbem Weg zwischen Trier und Wittlich liegt) fällt der Blick auf warmes Holzparkett und dunkle Holztische, die unprätentiös, aber edel mit cremefarbenen Tischläufern eingedeckt sind.

Es ist ein grauer Apriltag, und ein Feuer brennt warm im Ofen inmitten des kleinen Restaurants im Erdgeschoss mit ungefähr 35 Plätzen, die schon um 18 Uhr gut gefüllt sind. Im Hauptgeschoss darüber gibt es noch die Dorfstube mit knapp 25 Plätzen und einer Bar. Alles gediegen, gepflegt und in Holz gehalten, die urigen Fensterbänke sind die dicken Schieferstufen aus der ehemaligen Kirche in Thomm.

Daneben liegt die Küche, klein, aber gut ausgestattet und blitzsauber. Zur Ausstattung gehören übrigens auch gut fünf Dutzend topgepflegte „Drei-Michelin-Sterne-Töpfe“. Die hatte Sebastian Wagner von seinem Kollegen Clemens Rambichler vom dreifach besternten „Sonnora“ in Dreis übernommen, der seine Herde auf Induktion umgestellt hat. Gute Kontakte sind eben wichtig in der Branche. „Darin hat schon Helmut Thieltges gekocht“, schmunzelt der aus Malberg stammende Wagner nicht ohne Ehrfurcht.

Gutes Handwerkszeug ist ihm wichtig, das ist die Grundvoraussetzung für eine handwerkliche Küche, wie er sie fährt. Alle Fonds, Brühen, Jus, Saucen sind selbstgemacht, das kostet neben der Expertise viel Zeit und Mühe. Die Küche ist saisonal und regional geprägt, das Lamm kommt vom Züchter Matthias Haier in der Nachbarschaft, gerade bringt eine Freundin noch eine Kiste knackfrische Bärlauchblätter vorbei. Ob daraus eine Sauce, ein Salat oder ein Pesto wird?

Die Grundlage für diese Expertise hatte 2007 bis 2010 Küchenchef Josef Cillien in der Dudeldorfer Torschenke gelegt, der dem wissbegierigen Eleven das Handwerk des Koches beibrachte. „Das hat mich bis heute geprägt“, sagt Wagner, „über ihn kam auch der Kontakt zur Familie Wey, unseren Verpächtern.“

Seit Juni 2021 haben sie nun geöffnet und sich mit Fleiß und Können schon eine große Stammklientel erarbeitet. Nicht unerheblichen Anteil daran hat seine Frau, die gelernte Hotel- und Restaurantfachfrau Natascha Müller. Ihre Leidenschaft ist der Wein, das spiegelt sich schon auf der Weinkarte, Natascha möchte das Angebot aber peu à peu ausbauen. Sie stammt aus einer Allgäuer Gastronomenfamilie und hat Stationen in besten und besternten Häusern vorzuweisen. Kennen- und lieben gelernt haben sich die beiden bei einer gemeinsamen Station im bekannten Hotel Richterhof in Mülheim an der Mosel.