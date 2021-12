Bald knallen die Korken : Von Rosé-Sekt bis Traubensecco - Das sind die Trends beim Sekt zu Silvester

Klaus Herres aus Leiwen gehört zu den hochdekoriertesten Sekterzeugern Deutschlands und ist mit seinen Produkten am Puls der Zeit. Foto: Bents Christina

Leiwen In diesem Jahr sind Rosé-Sekte sehr begehrt. Nicht nur an der Mosel, sondern auch in der Champagne. Klaus Herres, der mit seinem Sektgut St. Laurentius in Leiwen auch den Bundespräsidenten beliefert, erklärt die aktuellen Trends bei Sekt und Champagner.