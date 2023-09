Unterschied zwischen Secco, Crémont und Champagner Zur Sektgala in Trier: Was macht den Saar-Mosel-Sekt so besonders?

Trier · Die Sektgala in Trier ist eine der Top-Veranstaltungen in der Römerstadt. Zwölf Sekthersteller haben in diesem Jahr ihre Produkte präsentiert. Zudem feiert der „Saar- Mosel-Winzersekt“ sein 40. Jubiläum. Was das besondere Getränk ausmacht und wie wichtig es inzwischen für die Mosel ist, haben wir versucht zu ergründen.

29.09.2023, 14:55 Uhr

Anlässlich der Sektgala in Trier erklärt Klaus Herres, was das Getränk eigentlich für die Region bedeutet und welche Unterschiede es zwischen den Sorten gibt. Foto: TV/Christine Catrein

Von Christina Bents

Wer etwas über die Faszination des Sekts wissen will, geht dazu am besten zum „Sektpapst“ der Mosel. Der wohnt in Leiwen, heißt Klaus Herres und überlässt aus Altersgründen, der jüngeren Generation, seiner Tochter Nadine und ihrem Mann Johannes Singer, die Produktion der Sekte.