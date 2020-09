Geschichte : Moselsekt für gehobene Kreise

Das Label „Kupferberg - Dry sparkling Moselle Berncasteler“ war eine der bekanntesten Sektmarken in Großbritannien (Foto unten). In der Stadt Bernkastel-Kues existierte einst eine große Produktionsstätte der Sektkellerei Kupferberg. Foto: TV/Markus Philipps

BERNKASTEL-KUES Vor 170 Jahren wurde die Mainzer Sektkellerei Chr. Adt. Kupferberg & Co. gegründet. Das Unternehmen produzierte einst hochwertige Schaumweine in eigenen Betrieben an der Mosel.

Von Markus Philipps

Seit mehr als 150 Jahren zählt die Sektkellerei Kupferberg zu den namhaftesten Getränkeherstellern Deutschlands. Seine große Bekanntheit erlangte das Unternehmen ursprünglich mit dem internationalen Erfolg der Hauptmarke „Kupferberg Gold“ und der früheren Label „Kupferberg Riesling“, „Kupferberg Sparkling Moselle“ sowie „Kupferberg Sparkling Hock“.

Die Entstehungsgeschichte des traditionsreichen Betriebes ist eng verbunden mit dem unternehmerischen Aufstieg des Firmengründers Christian Adalbert Kupferberg. Der am 18. April 1824 in Kriegsheim bei Worms geborene Sektfabrikant startete seine berufliche Karriere zunächst mit einer Ausbildung zum Exportkaufmann im Mannheimer Handelshaus Reiss. Nach ersten praktischen Erfahrungen als Mitarbeiter der Wormser Weinhandlung Renz betrieb er ab 1847 in Zusammenarbeit mit dem Mainzer Weingutsbesitzer Robert Jakob Kempf eine eigene Sektkellerei in Neustadt an der Weinstraße.

Extra Sektfabrikant Franz Kupferberg Der ehemalige Firmenchef Franz Kupferberg (1850 bis 1909) leitete die Sektkellerei Kupferberg von 1876 bis 1903. 1906 gründete er zusammen mit dem Traben-Trarbacher Weingroßhändler Julius Kayser die Bellthal-Moselsprudel AG. Die Firma produzierte edles Tafelwasser im Moselort Kobern.

Nur wenige Jahre später trennte sich Kupferberg von seinem Geschäftspartner und rief im Juli 1850 die selbstständig geführte Firma „Chr. Adt. Kupferberg & Co.“ ins Leben. Die im heutigen Mainzer Stadtteil Laubenheim gegründete Sektkellerei konnte aufgrund einer zügig ansteigenden Nachfrage nach deutschem Schaumwein sowie durch Nutzung guter Geschäftskontakte in England rasch große wirtschaftliche Erfolge verbuchen.

Dabei erkannte Kupferberg früh das hohe Potential und den werbewirksamen Wert seiner neuen Sektmarke „Kupferberg-Gold“. Mit deren Einführung schuf er 1852 eines der ersten und dauerhaftesten Markenlabel in Deutschland.

Im Zuge der Weiterentwicklung der schnell wachsenden Geschäfte siedelte Kupferberg 1855 in die Mainzer Oberstadt über, wo er auf dem „Kästrich“ eine großräumige Kellereianlage errichtete. Nach der Londoner Weltausstellung von 1862 wuchs die Nachfrage nach den vielfach prämierten Rhein- und Moselsekten Kupferbergs in den angelsächsischen Ländern besonders stark an. Vor diesem Hintergrund wurde der Löwenanteil der Produktion im späten 19. Jahrhundert nach England und in die Vereinigten Staaten von Amerika exportiert.

Hoher Beliebtheit erfreuten sich dort die edlen Moselsekte der Marken „Kupferberg – Sparkling Moselle“ und „Kupferberg – Die Blume der Mosel“. Ihre Herstellung erfolgte hauptsächlich in eigenen Kelterhäusern und angemieteten Großkellereien, die einst im lothringischen Ort Ars-sur-Moselle und in Bernkastel-Kues beheimatet waren. In der dortigen Friedrichstraße produzierte Kupferberg im frühen 20. Jahrhundert auch die Marke „Sparkling Berncastler“, aus der nach dem Ersten Weltkrieg das Label „Dry Sparkling Moselle Berncasteler“ hervorging.

Ein historischer Werbekatalog von 1911 versprach: „In England ist seit Jahren von allen deutschen Sektmarken ,Kupferberg’s Sparkling Berncastler’ die bekannteste. Sie besteht ausschließlich aus erlesenen, von uns selbst gekelterten Weinen der berühmten Berncastler Weinberge und ist ,sehr trocken’ dosiert. Über ,Kupferberg’s Sparkling Berncastler’ sind uns schon die glänzendsten Anerkennungen allererster Weinkenner zugegangen und wir glauben, in dieser Marke einen Mosel-Sekt zu bieten, welcher bei gleicher Preislage tatsächlich von keiner anderen deutschen Marke erreicht wird.“

Zur gehobenen Kundschaft Kupferbergs zählte seinerzeit auch das britische Oberhaus (House of Lords), das vom Londoner Weinhändler Coverdale, Pohlmann & Co. beliefert wurde. Kupferberg selbst pflegte langjährige persönliche Kontakte zum britischen und deutschen Hochadel. So erhielt er 1870 hohen Besuch von Alice, der Tochter der englischen Königin Victoria sowie vom späteren Reichskanzler Otto von Bismarck, der sein erstes Kriegsquartier im Hause Kupferberg einrichtete.

1872 wurde die Firma Kupferberg in eine Kommandit-Gesellschaft auf Aktien umgewandelt. Später erfolgte ein größerer Ausbau der Betriebsgebäude, wobei unter dem Mainzer Stammhaus der tiefste Sektkeller der Welt mit sieben Stockwerken und 60 Kellerräumen entstand.

Nach dem Tode Kupferbergs am 9. August 1876 übernahmen seine Nachfahren die Leitung des damaligen Familienbetriebes. Gegen Mitte des 20. Jahrhunderts ließ das expandierende Unternehmen eine neue Produktionsstätte in Mainz-Hechtsheim und eine Champagner-Kellerei in Frankreich errichten.

In der Stadt Bernkastel-Kues existierte einst eine große Produktionsstätte der Sektkellerei Kupferberg. Foto: Markus Philipps Foto: TV/Markus Philipps