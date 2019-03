später lesen Soziales Selbstgemachtes für guten Zweck Teilen

(red) Die Lüxemer Frauen bieten am Sonntag, 31. März, im Rahmen des Ostermarktes in Wittlich an ihrem Stand in der Neustraße selbstgemachte Osterkränze, Strümpfe, hausgemachte Marmeladen und Birkenosterhasen an.