Selbsthilfe : Vortrag für Aphasiepatienten

Wittlich (red) Die Selbsthilfegruppe für Aphasiker und Schlaganfallpatienten „Aufrecht stehen – Aufrecht gehen“ bietet am Mittwoch, 4. September, ab 15 Uhr in der Median-Klinik „Burg Landshut“ einen Vortrag an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken