Reportage : Mit dem Bus zur Burgruine Landshut? Ein Selbsttest

Mit dem Bus zur Burgruine Landshut? Ein Selbsttest

Mit dem Oldtimer Bus zur Burg Landshut

Bernkastel-Kues Zu Fuß ist der Weg zur Burg Landshut, die auf dem Berg über Bernkastel-Kues liegt, mühsam und anstrengend. Mit dem Burg Landshut Express erspart man sich den Fußweg, denn der Bus bringt Passagiere zur Burg und wieder zurück in die Stadt. Doch lohnt sich die Fahrt mit dem gelben Oldtimerbus?

Schon von weitem erkennbar ragt die Burgruine Landshut hoch oben auf dem Berg über der Stadt. Sie gilt als Wahrzeichen von Bernkastel-Kues. Nicht nur für Touristen, sondern auch für Einheimische ist sie immer mal wieder einen Besuch wert. Doch der Fußweg nach oben ist steil und mühsam — nur etwas für motivierte Wanderer.

Zum Glück gibt es eine Alternative zur anstrengenden Wanderung: Der Burg Landshut Express, ein gelber Oldtimerbus, bringt Passagiere nach oben zur Burg und wieder nach unten in die Stadt. Schon seit 1976 fährt der alte Mercedes Benz 911 die Tour zur Burg Landshut. Aber wie ist die Fahrt im Burg Landshut Express? Lohnt es sich, mit dem Oldtimer-Bus zu fahren? Der Volksfreund macht den Test.

Auf der Website der Busunternehmens Feuerer, dem der Burg Landshut Express gehört, finde ich Informationen zum Abfahrtsort, den Abfahrtszeiten und den Preisen des Busses. In der Touristinformation in Bernkastel-Kues erkundige ich mich dann noch, wo ich Tickets kaufen kann. „Die Tickets gibt es direkt am Bus beim Busfahrer“, sagt mir eine Mitarbeiterin. Ich mache mich auf den Weg zur Haltestelle Doctor-Brunnen, wo der Bus starten soll. Dort stehen unübersehbar mehrere Schilder mit Informationen zum Burg Landshut Express. Im Vorbeigehen werfen viele Menschen einen Blick auf die Schilder. Um elf Uhr fährt der erste Bus.

Während ich auf ihn warte, versammeln sich immer mehr Menschen mit mir an der Haltestelle. Ich frage mich, ob im Bus überhaupt genug Platz für alle ist, die hier mit mir warten. Um kurz nach elf kommt das sehnsüchtig erwartete gelbe Vehikel dann angefahren. Zuerst steigt der Busfahrer aus und erklärt uns den Ablauf der Rundfahrt: Nach der Fahrt nach oben zur Burg gibt es dort eine Stunde Aufenthalt. Danach fährt der Bus wieder zurück nach unten in die Stadt. Die Rundfahrt kostet für Erwachsene sieben Euro. Wenn man doch lieber einen Weg zu Fuß gehen möchte, kann man auch nur eine Stecke mit dem Bus fahren. Eine Fahrt zur Burg hoch kostet fünf Euro, eine Fahrt in die Stadt runter 3,50 Euro.

Der Busfahrer öffnet die Türen und verkauft die Tickets. Es herrscht ein riesiges Gedrängel, weil jeder in den Bus reinmöchte, bevor er voll ist. Und tatsächlich bin ich die Letzte, die noch einen Platz im Bus ergattert. Das Ehepaar hinter mir bekommt keinen Platz mehr bei dieser Fahrt und muss bis zur nächsten warten. Insgesamt 28 Sitzplätze gibt es im Oldtimerbus.

Wie Sardinen in der Büchse sitzen wir nun alle dicht gedrängt aneinander. Natürlich mit Schutzmaske, denn den Mindestabstand kann hier niemand einhalten. Dann geht es los: Wir fahren auf einem Weg durch die steilen Weinberge nach oben zur Burg. Die Fahrt ist ruckelig und laut, aber durch die offenen Fenster bekommt man immer wieder einen Blick auf Bernkastel-Kues und die Mosel. Nach fünf Minuten sind wir auch schon da. Oben angekommen, versammelt der Busfahrer alle Passagiere und präsentiert uns noch eine kleine Gesangseinlage: Er singt das Lied „O Mosella“, während eine Passagierin dabei im Walzerschritt tanzt.

Danach haben wir eine Stunde Zeit, um die Burg zu erkunden. Auf der Burg Landshut sind viele Menschen unterwegs. Kein Wunder, denn das Wetter ist traumhaft. Viele haben es sich auf den Bänken rund um die Burg gemütlich gemacht, um den herrlichen Ausblick auf Bernkastel-Kues und das Moseltal zu genießen. Das Burgrestaurant ist geöffnet und lädt im Innenhof der Burgruine dazu ein, etwas zu essen und zu trinken. Etwas unterhalb der Burg liegt das Schützenhaus, das ebenfalls ein Restaurant ist.

Ich gehe ein Stück des Wanderwegs Richtung Altstadt, der dort entlangführt. Leider ist das Restaurant heute geschlossen. Von Mittwoch bis Sonntag hat es aber wieder geöffnet. Also geht es für mich wieder zurück zur Burg. Der Weg ist nicht weit, doch schon dieser Anstieg ist steil und anstrengend. Ich bin froh, dass ich mit dem Bus zur Burg gefahren bin und nicht den kompletten Weg laufen musste.

Die Stunde Aufenthalt auf der Burg Landshut ist schnell vorbei und schon kommt der Bus wieder vollbeladen mit den nächsten Touristen an der Burg an. Ein paar meiner Mitpassagiere von der Hinfahrt steigen nicht mehr in den Bus ein, sondern nehmen scheinbar einen der steilen Wanderwege zurück in die Stadt.

Auf der Rückfahrt sitze ich vorne neben dem Busfahrer. Hier habe ich viel mehr Platz als hinten im Bus, wo die anderen Leute aneinandergequetscht sitzen. Zurück geht die Fahrt auf einer Straße zwischen den Felsen hindurch, die sogenannte Bernkasteler Schweiz. Dort kommen wir an ein paar Sehenswürdigkeiten wie der Tinkelkapelle vorbei. Dann geht es durch das Tal und den Burgbergtunnel wieder zurück nach Bernkastel-Kues.

Auf der Fahrt erzählt mir Busfahrer Joachim Hahn, dass es meistens Touristen sind, die die Burg Landshut Express-Tour machen. Am Wochenende kämen aber auch immer wieder Leute aus der Region, um mit dem Bus zu fahren. „Wenn das Wetter so gut ist wie heute, ist der Bus eigentlich immer komplett voll“, sagt Hahn. Was passiert, wenn nicht alle Leute, die an der Haltstelle warten, in den Bus reinkommen? „Wenn es viel mehr Leute sind, als in den Bus reinpassen, mache ich oft noch eine Zwischentour eine halbe Stunde später. Ich bin da flexibel“, erklärt Hahn.

Nach der zwanzigminütigen Rückfahrt kommen wir schließlich wieder an unserem Startpunkt in Bernkastel-Kues an.