Schule : Mit Leseleistung überzeugt

Selina Müller gewinnt Bezirksentscheid im Vorlesewettbewerb Foto: TV/Michaela Schüssler-Schwab

Wittlich (red) Selina Müller vom Cusanus-Gymnasium in Wittlich hat im Rahmen des Vorlesewettbewerbs nach dem Sieg im Kreisentschied, der in der Stadtbücherei Wittlich ausgetragen wurde, nun auch den Bezirksentscheid in Trier gewonnen.

