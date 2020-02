Natur : Wolkenformation zieht Blicke auf sich

Foto: TV/Johannes Renner

Wittlich (red) Spektakuläre Wolkenformation am Abendhimmel: Am Montag gegen 17.30 Uhr sahen viele Menschen in Wittlich und Umgebung wie gebannt in den Himmel. Zunächst gab es bei ein Gewitter mit einem kräftigen Graupelschauer.



Auf seiner Rückseite zeigte sich dann eine von der untergehenden Sonne angestrahlte abziehende Mammatuswolke. Diese Wolkenform entsteht in unserer Gegend nur sehr selten. Charakteristisch sind die Ausbeulungen an ihrer Unterseite, die durch nach unten strömende Kaltluft entstehen. Das Foto machte TV-Leser Matthias Renner in der Nähe von Landscheid.