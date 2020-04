Raumfahrt : Ufos über dem Moseltal?

Longkamp/Monzelfeld Menschen beobachteten seltsame Objekte am Sternenhimmel. Offenbar handelte es sich um Mini-Satelliten.

Wie an einer Perlenschnur ziehen helle Punkte über den nächtlichen Himmel an der Mosel. TV-Leser, unter anderem aus Monzelfeld und Longkamp berichten von dem seltsamen nächtlichen Spektakel zu Beginn der Woche. Auch in den sozialen Netzwerken macht das Thema die Runde. Waren es Übungsflüge der Luftwaffe oder Drohnen? Waren es womöglich Aliens? Andere User wiederum nehmen es leicht und spekulieren, ob es nun romulanische oder Ferrengi-Raumschiffe aus der Fernsehserie Star Trek waren, die am Himmel Manöver flogen. Ein weiterer User riet, frühzeitig die klingonische Sprache zu lernen, um bei den Aliens ein Bier zu bestellen. Auch von Corona-Luftüberwachung oder fremden Fallschirmspringern war die Rede.

Wie das in den USA ansässige Unternehmen mitteilt, wurde tatsächlich am 18. März eine Rakete mit mehreren Satelliten gestartet. Dabei handelte es sich um eine Falcon 9 Rakete, die Kenedy Space Center der Nasa in Florida gestartet wurde. Es ist der sechste Start, um Satelliten des sogenannten Starlink-Programms auszubringen. Die Rakete beförderte rund 60 Mini-Satelliten ins All, die nun auf dem Weg zu ihren Positionen auf einer Arbeitshöhe von zirka 500 Kilometern rund um den Planeten sind. Bereits am Wochenende war die Satelliten-Kette in Teilen von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zu sehen, auch am Montagabend gab es dann wieder Sichtungen.