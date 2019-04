(red) Die Gleichstellungsbeauftragte Gabriele Kretz und der Landfrauenverband Bernkastel-Wittlich bieten am Samstag, 4. Mai, ein Seminar für Frauen unter dem Motto „Irgendwas ist immer“ an. Die Teilnehmer werden erfahren, dass sich zu ärgern, reine Energieverschwendung ist.

Außerdem wird sich mit dem Thema Kränkungen beschäftigen: Was kränkt uns und wie erleben wir diese Kränkungen, wie reagieren wir darauf? Kennen wir unseren wunden Punkt und wie können wir uns schützen und angemessen reagieren. Eine Anmeldung ist bis Donnerstag, 25. April unter Telefon 06571/953100 oder per E-Mail an landfrauenverband@web.de möglich. Das Seminar findet in der Kreisverwaltung in Wittlich statt.