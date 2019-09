Seminar : Seminar für Krebspatientinnen

Wittlich Ein Kosmetikseminar für Krebspatientinnen gibt es am Freitag, 13. September, von 13 bis 15 Uhr im Haus der Beratung in Wittlich. In den Kosmetikseminaren von DKMS LIFE (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) zeigen Kosmetikexpertinnen den Patientinnen, wie die äußerlichen Folgen der Therapie kaschiert werden können.

Das Motto lautet „Hilfe zur Selbsthilfe: sich wohler fühlen durch gutes Aussehen“. Sowohl die Teilnahme als auch eine Tasche mit Kosmetikprodukten sind kostenlos.