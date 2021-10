Genussmittel : Holzmuseum gibt Einblicke zu einem verloren gehenden Kulturgut

Morbach-Weiperath Mit einem Seminar zum Zigarrenrollen hat das Hunsrücker Holzmuseum in Weiperath viele Interessenten angezogen.

Regelrecht würzig riecht es an diesem Abend im Hunsrücker Holzmuseum, als die Kölnerin Annette Meisl die Tabakblätter auf ihrem Arbeitstisch ausbreitet. Da wird gerollt, drüber geklappt, und das Deckblatt der Zigarre, die dort gleich entsteht, rund um die sogenannte Puppe, die Einlage, mit allen zehn Fingern eingearbeitet. „Die Puppe besteht aus drei verschiedenen Einlageblättern“, erklärt die Fachfrau für Zigarren, selbst Inhaberin einer Zigarrenmanufaktur in Köln. „Das Deckblatt ist superfein“, berichtet Meisl. „Wichtig ist: Die dunkle Seite des Blattes muss aufs Brett.“

Die Sonderausstellung „Räuber­tabak“ ist im Hunsrücker Holzmuseum in Weiperath noch bis Ende des Jahres zu sehen. Im Oktober ist das Museum dienstags bis samstags von 14 bis 17 Uhr, an Sonntagen von 10.30 bis 17 Uhr geöffnet. Ab 1. November bis Jahres­ende ist das Museum samstags und sonntags zu den angegebenen Zeiten geöffnet.

Gerd Molitor aus Thomm nimmt bereits zum zweiten Mal an diesem Seminar teil. „Das ganze Drum­herum, das ist schon schön“, berichtet er. Seine selbst hergestellte Zigarre nimmt er mit nach Hause. „Die muss noch trocknen.“ Auch Edda Gerten nimmt zum zweiten Mal an dem Seminar teil – als Nichtraucherin. „Die Zigarre bekommt meine Tochter.“ Zur ersten Auflage des Seminars ist sie gegangen, weil sie das Thema spannend fand. Das zweite Mal nimmt sie daran teil, weil sie ihrem Schwiegersohn ein schönes Geschenk machen wollte, erklärt Gerten. Ursprünglich war lediglich ein Zigarren­rollseminar vorgesehen, sagt Annette Eiden, Vorsitzende des Hunsrückvereins in Morbach und Kuratorin der Sonderausstellung Räubertabak, die noch bis Ende des Jahres im Hunsrücker Holzmuseum zu sehen ist: „Aufgrund der großen Nachfrage haben wir entschieden, ein zweites Seminar anzubieten.“ Nach etwas Mundpropaganda war auch die zweite Auflage schnell ausgebucht.

Warum ist ein solch spezielles Seminar so stark gefragt? „Das ist ein Handwerk, das man nur selten sieht.“ Möglicherweise erleben Urlauber so etwas in Kuba oder der Dominikanischen Republik. „Aber hier findet man so etwas sonst nicht mehr“, sagt sie. Zudem steht das Paffen einer Zigarre, „ein Stück Kulturgut, das verloren gegangen ist“, für Genuss. Eiden: „So wie man sich eine gute Fasche Wein gönnt, so gönnt man sich auch eine gute Zigarre.“