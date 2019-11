Vortrag : Vortrag: Der plötzliche Herztod

Bernkastel-Kues (red) Ein Patientenseminar zum Thema „Plötzlicher Herztod“ wird am Donnerstag, 28. November, von 16 bis 19 Uhr in der Klinik Moselschleife des Median Reha-Zentrums in Bernkastel-Kues angeboten. Eingeleitet wird der Vortrag mit einem Notfalltraining zur Herz-Lungen-Wiederbelebung.

