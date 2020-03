Sendeprogramm : Sendeprogramm des OK Wittlich

Wittlich Für das Sendeprogramm des OK Wittlich in der 15. Kalenderwoche ist für Dienstag, 7. April, folgender Beitrag geplant: Wem gehört der Tod? – Gottes Werk und des Menschen Beitrag; Samstagabendgespräch mit Anne und Nikolaus Schneider in der Autobahnkirche St. Paul Wittlich.



