Blaulicht : Senior fährt unter Alkohol und ohne Führerschein

Wittlich (red) Ein 66-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag, 25. Februar, gegen 7 Uhr morgens in der Friedrichstraße in Wittlich von der Polizei angehalten und kontrolliert worden. Nach Angaben der Polizei stand der Mann unter Alkoholeinwirkung, ein Alkoholtest ergab 1,2 Promille.