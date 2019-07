Kommunales : Ein neues Zuhause für die Seniorenakademie

Bernkastel-Kues Lange war es ungewiss, wo sich ältere Menschen in Bernkastel-Kues treffen können. Der ursprüngliche Treffpunkt kann nicht mehr genutzt werden. Die Stadt will nun investieren.

Bereits im Frühjahr hatte der Bernkastel-Kueser Stadtrat beschlossen, die Seniorenakademie künftig im Cusanus-Geburtshaus anzusiedeln. Nun hat der Haupt- und Finanzausschuss auch finanziell den Weg für das Projekte vorbereitet. Neue Räumlichkeiten für die ehrenamtlichen Angebote von Senioren für Senioren waren nötig geworden, weil die Cusanus-Träger-Gesellschaft Trier den Betrieb der Akademie im Nikolaus-Hospital am Stiftsweg eingestellt hatte. Im Geburtshaus von Nikolaus Cusanus sollen sich Senioren in Zukunft treffen können, um zum Beispiel Computer- oder Sprachkurse durchzuführen.

Dafür müssen aber die baulichen Voraussetzungen in dem aus dem 13. Jahrhundert stammenden Gebäude geschaffen werden, das als Museum und Tagungsort genutzt wird. Wie Stadtbürgermeister Wolfgang Port in der Sitzung berichtet, bietet der Standort viele Vorteile. So sei das Gebäude bereits als Veranstaltungsstätte bekannt, gehöre der Stadt Bernkastel-Kues und könne weiterhin als Museum und Seniorenbegegnungsstätte geführt werden. Zwei Räume könnten demnach zu vereinbarten Zeiten belegt werden.