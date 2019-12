Senioren : Weihnachtliche Feier der Senioren

Wittlich-Neuerburg (red) Die Senioren von Neuerburg treffen sich zur vorweihnachtlichen Feier am Dienstag, 10. Dezember, im Bürgerhaus in der Tannenstraße in Neuerburg. Die Veranstaltung beginnt um 12.30 Uhr mit einem Mittagstisch.