„Sag mir quando, sag mir wann“ Tänzchen im Rollstuhl: Die Kirmes im Altenzentrum St. Wendelinus in Wittlich

Wittlich · Menschen feiern in jedem Alter gern, von der Krabbelgruppe über Jugendliche bis zum Seniorennachmittag. Was bei einer Kirmes im Altenzentrum genauso ist wie bei der Säubrenner und was anders, haben wir uns angeschaut.

27.10.2023, 14:32 Uhr

Peter Stettler zeigt, wie es geht: Ein Tanz mit dem Rollstuhl. Foto: Bents Christina

Es ist proppenvoll im großen Aufenthaltsraum des Altenzentrums St. Wendelinus in Wittlich. Draußen ist das Wetter ziemlich durchwachsen, auch wenn der Schutzheilige an der Eingangstür mit schönen Blumen geschmückt ist. Aber das hilft bei St. Rochus, dem Schutzpatron der Säubrennerkirmes ja auch nicht immer. Im Aufenthaltsraum ist es trotzdem angenehm warm und die Stimmung top. „Hans-Peter und Susi“ machen Musik und die 60 Bewohner hören bei den ersten Stücken aufmerksam zu.