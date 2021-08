Soziales : Seniorenberatung Morbach sucht Freiwillige für Technikhilfe

Morbach (red) Neue Medien-Kompetenz ist ein wichtiges Thema für viele ältere Menschen. Deshalb sucht die Seniorenberatung Geheischnis in Morbach nach Interessenten, die sich zu sogenannten Digital-Botschaftern ausbilden lassen wollen.

Vorzugsweise werden Freiwillige gesucht, die bereits Erfahrungen im Bereich Seniorenbetreuung gesammelt haben. Ziel ist, mit dem Programm älteren Menschen einen Ansprechpartner bei Fragen zu Computer, Handy und Co. zur Seite zu stellen, um so Probleme zu lösen und die Hemmschwelle einiger Senioren bei der Verwendung von technischen Hilfsmitteln zu überwinden.

Was angeboten wird: Ein kostenfreies Schulungsprogramm in Zusammenarbeit mit der Stiftung Medienkompetenz Forum Südwest und der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, welches ab September 2021 mit neuen Onlinekursen startet. In vier Modulen an insgesamt vier Abenden von jeweils zwei Zeitstunden werden die Teilnehmer darauf vorbereitet, Seniorinnen und Senioren in die digitale Welt einzuführen.