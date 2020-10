Soziales : Seniorenratgeber der Stadt Wittlich wird neu konzipiert

Wittlich Der Seniorenratgeber der Stadt Wittlich aus dem Jahre 2013 ist „in die Jahre gekommen“ und wird neu konzipiert. Die Erarbeitung übernimmt wieder die Projektgruppe der Ehrenamtagentur Bernkastel-Wittlich (EAA).

Sie hatte vor sieben Jahren erstmals die umfangreichen Informationen für Seniorinnen und Senioren in der Kreisstadt Wittlich zusammen getragen und den Druck, gemeinsam mit der Stadtverwaltung, organisiert. Sie bittet für die Aktualisierung in den Bereichen Bildung, Reisen, Sport/Bewegung/Fitness, Freizeit, Seniorentreffs, freiwilliges Engagement, alle entsprechenden Vereine und Organisationen, die aktuellen Daten (Bezeichnung/Firmierung, Adresse, vor allem Telefon, Mailadresse und wenn vorhanden, Internetadresse) mitzuteilen. Wenn möglich, sollte in kurzen Infos (ca. 200 Zeichen) das Angebot für die Seniorinnen/Senioren erläutert werden.