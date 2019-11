Soziales : Seniorenverband lädt zum Kaffeetreff

Bernkastel-Kues (red) Der erste Kaffeetreff des Seniorenverbandes „BRH“ nach der Sommerpause findet am Mittwoch, 13. November, ab 15 Uhr in der Cafeteria des Seniorenheims St. Nikolaus im Stiftsweg 2, in Bernkastel-Kues statt.

