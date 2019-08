TV-Serie : Sensation und Festival-Aus

BERNKASTEL-WITTLICH (ca) Über eine ungewöhnliche Weinmajestät berichtete der TV vor 20 Jahren - und über eine Rettungsaktion.

„Die Sensation ist perfekt: Trittenheim hat einen schwarzen Weinkönig“ so titelte der TV Anfang August 1999. Gemeint war Céphas Bansah, der unter einem riesigen Medien-Aufgebot in Trittenheim (damals noch Kreis Bernkastel-Wittlich) zum Weinkönig gekrönt wurde. Togbui Ngoryifia Olatidoye Kosi Céphas Bansah, König von Hohoe Ghana (kurz: Céphas Bansah), ist echter König von 206 000 Angehörigen des Ewe-Volkes in der Volta-Region im Osten Ghanas. „Ich trinke normalerweise keinen Alkohol, aber heute habe ich einen Schluck Trittenheimer Apotheke probiert und jetzt fühle ich mich so wohl“, sagte der Monarch, der eine Autowerkstatt in Ludwigshafen betreibt.