Serie: Beste Pizzeria : Pizza, Pasta, Meeresfrüchte – und dazu ein Wein aus Kalabrien: Da Salvatore in Bernkastel-Kues

Salvatore Brugellis (rechts) mit Koch Ciung und Köchin Jessica in der Restaurant-Küche. Foto: TV/Winfried Simon

Serie Bernkastel-Kues Im Restaurant des Hotel Binz in Bernkastel-Kues kocht Salvatore Brugellis italienisch gekocht. Was die Fußball-WM, das Bernkasteler Weinfest und Schauspieler Adriano Celentano mit Brugellis Umzug an die Mosel zu tun haben.

Im ehrwürdigen Hotel Binz im Herzen von Bernkastel, direkt neben dem Marktplatz, befindet sich das Restaurant-Pizzeria Da Salvatore. Man ahnt es bereits: Das Lokal hat den Namen von seinem Inhaber Salvatore Brugellis.

2018 hat Salvatore das Hotel gekauft und das Lokal im Erdgeschoss mit seinen typisch deutschen Speisen in ein italienisches Restaurant umgewandelt. 60 Personen finden im Innenbereich Platz, 50 sind es draußen. „Eigentlich ist es zu klein für unsere Kundschaft“, sagt Salvatore. Die Gäste im Hotel mit seinen zehn Doppelzimmern und die unzähligen Touristen, die während der langen Saison direkt am Hotel vorbeischlendern, füllen schnell das Restaurant. Auch während des Weihnachtsmarktes herrschte emsiger Betrieb.

Die Aufgaben in Küche und Hotel sind klar verteilt: Cousin Guiseppe, Irene aus Venedig sowie Briegel und Ciung kochen, backen und grillen, während sich Salvatores Ehefrau Valentina ums Hotel kümmert. Am Wochenende helfen oft Tochter Maria und Sohn Guiliano aus. Salvatore Brugellis (49) ist in Bernkastel ein bekannter Gastronom. Von 1994 bis 2018 leitete er bereits die Pizzeria Badstube am Marktplatz.

1972 wurde er in der Region Kalabrien geboren. Kalabrien ist der südlichste Teil des italienischen Festlandes. Bildlich gesprochen nimmt er die Stiefelspitze der italienischen Halbinsel ein. Ein wichtiges Ereignis für den jungen Mann war die Fußball-Weltmeisterschaft 1990 in Italien. Er arbeitete als 18-Jähriger bei seinem Onkel in einem edlen Mailänder Restaurant. Stammgast dort war übrigens der bekannte Sänger und Schauspieler Adriano Celentano, weshalb sein Onkel dem Restaurant den Namen „Da Adriano“ gab. Während der WM lernte er viele Deutsche kennen, er knüpfte Kontakte, verließ die Millionenstadt Mailand und zog in die Millionenstadt München.

Bernkastel-Kues: Bei Da Salvatore gibt es Pizza, Pasta, Fleisch und Meeresfrüchte

Sein Weg an die beschauliche Mosel führte über Gino Brundu, der in Bernkastel-Kues bereits ein Restaurant betrieb. Ginos Frau Anna ist Salvatores Cousine. Gino lockte den jungen Mann ins Städtchen. Salvatore erzählt schmunzelnd: „Als ich ankam, war gerade in Bernkastel Weinfest. Ich bin dann für immer geblieben.“

Sein Lokal im Hotel Binz führt neben den typischen Pizzen (9 bis 13,20 Euro) und Pasta (9,20 bis 12,90 Euro) auch edle Fleischgerichte. Salvatore: „Unsere verschiedenen Rumpsteaks sind sehr beliebt. Wir legen großen Wert auf eine hohe Fleischqualität.“

Ausgewählte Speisen, aufgeschrieben auf einer Schiefertafel, wechseln je nach Saisonangebot. Dann gibt es zum Beispiel Spaghetti mit Venusmuscheln, Tagliatelle mit Scampi und Steinpilzen oder Calamari vom Grill und andere Spezialitäten.

An einer Wand des Lokals hängt ein leicht verblichenes Schwarz-Weiß-Foto. Es zeigt Salvatores Großvater Mario. Er war Winzer. Aus der Region, genauer gesagt aus dem berühmten Weinbaustädtchen Melissa, das im DOC-Weinanbaugebiet Cirò liegt, bezieht Salvatore einen Teil seiner Weine. Allerdings dominieren auf der Weinkarte mit 25 Sorten die Moselweine. Der Gast kann ferner aus zwölf italienischen Weinen wählen.