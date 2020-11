Wirtschaft : Zur Arbeit auf die „Grüne Wiese“

3000 Menschen arbeiten im Industriegebiet Wittlich-Wengerohr. Es erstreckt sich mittlerweile auf einer Fläche von 140 Hektar. Foto: TV/Martin Recktenwald

Wittlich-Wengerohr Hier ist Wirtschaft zuhause: Unzählige Waren und Dienstleitungen haben ihren Ursprung in Gewerbegebieten. Und tausende Menschen in der Region verbringen dort auf der Arbeit einen großen Teil ihrer täglichen Zeit. Die neue Serie „Gewerbe leben“ beschäftigt sich mit diesen Arealen. Im ersten Teil: das Industriegebiet Wittlich-Wengerohr.

Spätestens mit der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts nahm die Trennung zwischen Wohngebieten und reinen Nutzflächen volle Fahrt auf. Für die Fabriken war in den immer noch stark vom mittelalterlichen Grundriss geprägten Städten schlicht nicht genug Platz und so zogen sie auf die sogenannte „Grüne Wiese“. Heute erscheint diese Unterscheidung völlig normal, Gewerbegebiete bilden auf den ersten Blick ihre eigene, abgeschlossene Welt.

Doch die Unternehmen und ihre Mitarbeiter sind in vielerlei Hinsicht mit dem Leben der übrigen Menschen verknüpft. Das zeigt auch eine Spurensuche im Industriegebiet Wittlich-Wengerohr.

Extra Das Industriegebiet Wittlich-Wengerohr Lage: im Osten des Stadtteils Wengerohr Fläche: insgesamt 140 Hektar (ursprünglich 50 Hektar, durch Wengerohr-Süd um 90 Hektar gewachsen) Arbeitsplätze: rund 3000 Größtes Unternehmen: Dr. Oetker Tiefkühlprodukte KG Wittlich Nicht-gewerbliche Ansiedlung: Bereitschaftspolizei Rheinland-Pfalz

Nicht zuletzt in diesem Pandemie-Jahr haben viele auf den direkten Besuch beim Mosel-Winzer verzichtet und sich stattdessen ihren Lieblingswein direkt ins Haus senden lassen. Meist kommen die Flaschen rutschsicher verpackt im Pappkarton an – bedruckt mit dem Logo des Weinguts und in jüngster Zeit immer häufiger mit bunten Wein- und Landschaftsmotiven. Doch nicht nur der Wein stammt aus der Region, sondern mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch der bedruckte Karton. „Viele kleine und mittlere Winzerbetriebe sind bei uns Kunde, da wir sehr spontan auch Aufträge in kleineren Stückzahlen übernehmen können“, berichtet Michael Schneider, Spartenleiter Wein/Spirituosen beim Unternehmen Brohl Wellpappe GmbH & Co. KG. Brohl ist in der Gegend an mehreren Standorten vertreten, der Hauptsitz liegt im Industriegebiet Region Trier in Föhren. In Wittlich ist man schon seit 1962 an wechselnden Adressen ebenfalls mit einem Werk präsent.

Und als Ende der 1990er Jahre die Erweiterung des Gewerbegebiets Wengerohr um einen Süd-Teil beschlossen wurde, meldete sich Brohl als erste Firma für eines der neuen Grundstücke. Ausschlaggebend sei die günstige Verkehrsanbindung gewesen, erzählt Maximilian Boltersdorf, Geschäftsführer von Brohl Wellpappe.

Nicht zuletzt der B 50-Hochmoselübergang brachte noch eine zusätzliche Aufwertung. „Von hier aus gibt es viele Zugänge zur Mosel, wo unsere Kunden für die Produkte aus Wittlich sitzen.“ Möglichst geringe Fahrtstrecken spielten bei der Auslieferung von Pappverpackungen eine große Rolle. Pappe hat zwar wenig Gewicht, verbraucht aber viel Volumen im Liefer-LKW. Transporte sind also ein vergleichsweise großer Kostenfaktor, weite Strecken lohnen sich da wenig.

Ein zweiter Aspekt, der Verkehrsanbindung bedeutend macht, ist der Weg zur Arbeit für die Mitarbeiter. Rund 3000 Menschen sind im Gewerbegebiet Wittlich-Wengerohr beschäftigt. Ob es das Dr. Oetker-Werk mit rund 1300 Beschäftigten oder ein kleinerer Mittelständler wie Brohl Wellpappe mit 14 Mitarbeitern ist – täglich bewegen sich hier die Pendlerströme. Dank der Ostumgehung Wengerohr mit Anschluss an die B 50 und die A 1 sowie dem in direkter Nachbarschaft liegenden Hauptbahnhof besteht eine gute Anbindung. Dies spiele bei der Rekrutierung von neuen Angestellten und nicht zuletzt Azubis eine gewichtige Rolle, berichtet Renata Zukaite-Schmitz. Sie ist Personalreferentin bei der ProContur Individuelle Feinblech- und Kunststoffprodukte GmbH. Das Unternehmen ist bereits seit mehr als 40 Jahren im Norden des Wengerohr-Areals angesiedelt, hat derzeit rund 75 Mitarbeiter. Zukaite-Schmitz sucht auf vielen Kanälen – von Social Media bis Schul-Kooperationen – nach Fachkräften, die in den Bereichen Metall- und Kunststoffverarbeitung inzwischen zunehmend dünner gesät sind. Infrastruktur ist da ein Werbe-Argument: „Die Versorgung mit Schulen und Kitas in der Region ist sehr gut. Und auch die Anbindung für unsere Azubis zur Berufsschule in Trier funktioniert über die Bahn reibungslos.“

Der überwiegende Teil der Mitarbeiter in den meisten Firmen kommt aus der Region. Doch die Standortvorteile sollte man ruhig auch außer­halb von Eifel, Hunsrück und Mosel offensiv bewerben, meint die ProContur-Personalreferentin. Ihr Unternehmen habe in jüngsten Jahren außerdem gute Erfahrungen mit der Integration von Geflüchteten gemacht. Beispielsweise gewann man über ein Projekt nach der Fluchtwelle 2015 einen Syrer, der über 25 Jahre Berufserfahrung im Metallbereich verfügt. „Er ist inzwischen einer unserer Teamleiter“, freut sich Zukaite-Schmitz. Nicht nur bei Integrationsprojekten sei in Wittlich die Zusammenarbeit mit Partnern wie der Arbeitsagentur oder den kommunalen Behörden vorbildlich.

Einen Wermutstropfen gibt es aber für ProContur dennoch am Standort Wengerohr: Das Unternehmen hat keinen Platz mehr, sich zu vergrößern. Man liegt unmittelbar an der Außengrenze des Gewerbegebiets und hier gibt es keine weitere Fläche mehr. Eine Ausweitung der Grenzen steht aktuell in der Wittlicher Politik nicht auf der Tagesordnung.

Wo so viele Menschen arbeiten, spielt unweigerlich auch das Thema Essen eine Rolle. Bei ProContur bringen viele ihr Mittagessen von zuhause mit. Im Gemeinschaftsraum gibt es dafür eigens eine Küche. „Das ist ein wichtiger Ort für den sozialen Austausch“, meint Zukaite-Schmitz.

Größere Unternehmen wie Dr. Oetker oder Benninghoven bieten den Beschäftigten eine eigene Kantine. Es wurde auch schon unter den Betrieben diskutiert, ob solche Kantinen für Externe geöffnet werden können. Aber gerade jetzt in Corona-Zeiten bringe das erhebliche Probleme bei der Versicherung mit sich, benennt Verena Koch, Teamleiterin Sales Packaging bei Brohl Wellpappe, die Hürden. Einfacher ist es da, sich etwas liefern zu lassen: Ein gemeinsamer Bestelltag für die gesamte Belegschaft gehört bei Brohl in Wittlich zu den Traditionen. „Ansonsten sind Bäckerei und Imbissbude beliebt“, sagt Koch.

Industriegebiet Wittlich-Wengerohr Foto: Martin Recktenwald Foto: TV/Martin Recktenwald

