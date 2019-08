Verkehr : Hochmoselübergang – Pendler profitieren (Video)

Region TV-Serie Brückenschlag: Möglicherweise werden die Betriebe dies- und jenseits des Moseltals nach Fertigstellung des Hochmoselübergangs um Mitarbeiter buhlen müssen.

Für seine Stadt sieht Bürgermeister Wolfgang Port wiederum positive Effekte: „Der Hochmoselübergang hat den Vorteil, dass der Durchgangsverkehr abnimmt. In Zeiten, in denen von Feinstaub und CO2 Steuer ständig die Rede ist, ist das von Bedeutung. Die Verkehrssituation am Morgen und nach Feierabend wird sich in Bernkastel-Kues entspannen, man rechnet mit etwa 20 bis 30 Prozent Verkehrsentlastung,“ sagt Port. Angesichts der Tatsache, dass man derzeit, in Zeiten des Klimawandels, über den Zweck von Autos überhaupt diskutiere sei es jedoch fragwürdig, ob wir die Straßen- und Brücken-Infrastruktur in den nächsten Jahren überhaupt noch brauchen, so Port.