Verkehr : Chancen, aber auch Gefahren

Auf der Baustelle des Hochmoselübergangs. Foto: Michael Conrad

Bernkastel-Wittlich Serie Brückenschlag: Wie wird sich die neue Straße auf den Einzelhandel in Morbach, Wittlich und Bernkastel-Kues auswirken?

Wenn der Hochmoselübergang eröffnet wird, werden sich die Verkehrsströme im Landkreis verändern. Die Brücke wird die B 50 neu über das Moseltal von der Eifel in den Hunsrück führen und vielen Menschen die zeitaufwendige Route durch das Moseltal ersparen. Damit könnte sich auch das Einkaufsverhalten in den betroffenen Orten Morbach, Bernkastel-Kues und Wittlich verändern. Der TV fragt in der vierten Folge der fünfteiligen Serie nach, wie Politiker und Wirtschaftsleute die Entwicklung des Einzelhandels einschätzen.

Morbach „Es gibt immer zwei Richtungen, in die die Kunden fahren können. Wir haben in Morbach viel erreicht, damit auch der Einzelhandel vom Wettbewerb profitiert Wir haben die Bauleitplanung für Supermärkte in der Gemeinde weiter entwickelt. Die Verkaufsflächen werden sich in Zukunft vergrößern. Gleichzeitig wollen wir auch den Einzelhandel mit Augenmaß weiter entwickeln. Dafür haben wir schon vor Jahren ein Einzelhandelskonzept gemacht.“ Das sagt Morbachs Bürgermeister Andreas Hackethal. Ina Mertiny-Dombrowski vom Gewerbe- und Verkehrsverein Morbach betont die Bedeutung des Hochmoselübergangs im Gespräch mit dem TV. Sie sieht aber auch eine Gefahr: „Wittlich ist dann schneller zu erreichen. Man muss die Entwicklung abwarten. Es könnte passieren, dass Wittlich dann Arbeitskräfte, Personal und auch Kunden abzieht. Das würde nicht nur für den Einzelhandel sondern auch für Industrie und Gewerbe gelten,“ ist sich Mertiny-Dombrowski sicher. Deshalb habe man bereits mit Gegenmaßnahmen reagiert. „Wir vom Gewerbe- und Verkehrsverein sehen diese Gefahr und halten mit modernen Mitteln dagegen, dazu zählen Aktionen wie Late-Night-Shopping, verkaufsoffene Sonntage oder auch die Morbach-Card, mit der wir durch ein Bonus-System Kunden binden wollen. Hinzu kommt, dass wir ein gutes Angebot an Lebensmittelgeschäften haben, das uns auch Kunden bringt. Der Wohnstandort Morbach könnte dann aber auch attraktiver für Menschen werden, die im Raum Wittlich arbeiten,“ sagt die Vorsitzende.

Info Die Bauart der Brücke Beim Hochmoselübergang handelt es sich um eine sogenannte Balkenbrücke mit schlanken Pfeilern. Die durch den Straßenverkehr erzeugten Lärm und Abgase bauen sich aufgrund der Höhenlage rasch ab. Die vorgefertigten Brückenteile aus Stahl werden am Widerlager Hunsrück montiert und fertig verschweißt mittels Pressen und Gleitlagern über das Moseltal geschoben. Mit dem Bau wurde eine Arbeitsgemeinschaft beauftragt. Sie besteht aus Eiffel Deutschland Stahltechnologie GmbH, Eiffage Construction Metallique Frankreich und Porr Deutschland GmbH. Die 1,7 Kilometer lange Hochmoselbrücke ruht auf lediglich zehn Pfeilern - im Verhältnis zu der Länge der Brücke ist das eine vergleichsweise geringe Anzahl. Der höchste Pfeiler misst rund 150 Meter, der niedrigste rund 20 Meter. Der Abstand zwischen den Pfeilern variiert und beträgt zwischen 105 und 210 Metern. Die Pfeilerform ist ein wesentliches Gestaltungsmerkmal des Gesamtbauwerks. Gewählt wurde eine geometrische Taillierung der Pfeiler in Querrichtung. Die Taille aller Pfeiler liegt einheitlich bei ca. 47,5 Metern unterhalb des Pfeilerkopfs. Die Pfeiler entstanden der Reihe nach vom Widerlager auf der Hunsrückseite aus in Richtung Moselufer und anschließend – nach Baudisposition der Baufirma – auf der anderen Moselseite. Auf der Hunsrückseite werden insgesamt sieben Pfeiler benötigt, auf der Eifelseite drei.

Wittlich Für Wittlich bedeute der Hochmoselübergang, dass sich damit auch das Einzugsgebiet der Stadt ausbreite, ist Rainer Stöckicht, Sprecher der Stadt, sicher. „Wir gehen davon aus, dass es die ortsansässigen Firmen künftig leichter haben werden, Fachpersonal aus den strukturschwächeren Räumen jenseits des Hochmoselübergangs zu gewinnen. Durch die verkehrsgünstige Lage wird Wittlich auch zunehmend als Wohnort gewählt. Die ständig wachsende Einwohnerzahl belegt dies eindeutig,“ sagt Stöckicht.

Bernkastel-Kues „Durch den Hochmoselübergang kommen Anwohner aus Longkamp oder Monzelfeld möglicherweise schneller nach Wittlich als nach Bernkastel-Kues. Das könnte sich auf den Einzelhandel und lokale Dienstleister auswirken. Für die Einwohner im Tal wird sich nichts verändern, aber für die Bewohner der Höhenlagen ändert sich die Situation,“ findet Jörg Lautwein von der Tourist-Information in Bernkastel-Kues.

Frank Hoffmann vom Bernkastel-Kueser Werbekreis hingegen sieht der Entwicklung etwas skeptischer entgegen. „Momentan ist der Hochmoselübergang noch nicht in den Köpfen angekommen. Es herrscht Unbehagen. Wir sind in den vergangenen Jahren von Baumaßnahmen gebeutelt worden,“ sagt Hoffmann in Hinblick auf Straßenprojekte der vergangenen Jahre und die Bauarbeiten am Burgbergtunnel. Das habe zu Verlusten im Einzelhandel geführt, die der Tourismus teilweise kompensieren konnte. Fest stehe, dass sich die Verkehrsströme ändern werden. „Man wird eher mal nach Wittlich fahren als ins Tal herunter. Das birgt Risiken, aber auch Chancen,“ findet Hoffmann. Der Einkauf werde generell zunehmend emotionaler. „Wir können hier erlebnisorientiertes Shoppen anbieten. Dabei ist auch die Parkplatzsituation entscheidend,“ sagt Hoffmann.

Hochmoselübergang Foto: Michael Conrad. Foto: TV/Michael Conrad

Startrail Hochmoselübergang. Foto: Michael Conrad. Foto: TV/Michael Conrad