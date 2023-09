Serie „Klein, aber oho!“ „Wir wohnen da, wo andere Urlaub machen“: So schön ist das Dorf Schladt

Ein Baum steht aber noch: Die Dicke Eiche. Die ist so Dick, dass man es großschreiben muss. Mit einem Stammumfang von 5,77 Metern hat sie mehr als 600 Jahre auf dem Buckel. Seit etwa dem Jahr 1400 soll sie vor dem heutigen Gemeindehaus stehen. Für die Einheimischen ist der Baum der Treffpunkt: „Wir treffen uns an der Dicken Eiche.“ Dabei hat die Eiche einen Namen: Schildkröteiche. (In ihr Buch „Majästetische Eichen in Eifel und Hunsrück“ haben die Autoren Frank und Marie Wobith auch die Schladter Eiche aufgenommen.) Die Eiche stand schon, als die Kirche gerade gebaut wurde. Der älteste Teil der „Capella Sancti Blasii“ stammt aus dem Jahr 1475. Das bestätigt Heimatforscher Gerd Schmitt – gebürtiger Schladter. Die beiden Glocken sind nur einen Funken jünger: In sie sind die Daten 1511 und 1513 eingegossen. „Die Glocken gehören zu den ältesten in der Region“, sagt Schmitt. Aber ob alt oder neu ist, fast egal. Denn Schladt ist einfach nur schön.