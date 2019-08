Serie über die Dörfer : In Plein wohnen, in Wittlich arbeiten

In Plein wohnen, in Wittlich arbeiten

Plein Im 620-Einwohner-Dorf Plein begegnen die Bewohner Problemen mit einem gesunden Drang zum Selbstanpacken. Bernd Rehm ist seit sechs Jahren Ortsbürgermeister und erklärt, dass ihm sehr viel am Eigenengagement der Dorfbevölkerung liegt.

Viele Bürger bringen sich in ihrer Freizeit für die Gemeinde durch Selbstorganisation ein. Um etwa dem Mangel an Bussen im Ort zu begegnen, organisieren sich die Pleiner Ruheständler mit Fahrgemeinschaften selbst. Auch deshalb damit diejenigen, die nicht mehr selber fahren können, versorgt sind. Denn in Plein gibt es keine Geschäfte mehr. Aber auch mit der ehrenamtlichen Arbeit und dem Vereinsleben der sechs aktiven Vereine des Ortes – dem Kirchenchor und Gesangverein „Cäcilia“ Plein, dem Musikverein 1919 Plein, dem FSV 1982 Plein, dem Sozialverband VdK, der Freiwilligen Feuerwehr Plein und den Benefiz-Radlern ist der Ortschef sehr zufrieden. Letztere veranstalten beispielsweise Radtouren und sammeln Spenden für Hilfsbedürftige in der Region. Der Vereinist stolz über die bisher gesammelte Spendensumme von mehr als 312 000 Euro seit Vereinsgründung im Jahr 2008.