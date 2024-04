Mit Autogrammstunden Serienstars ganz nah: Wo man die Vikings treffen kann

Die Wikinger sind durch ganz Europa gezogen, um Beute zu machen: von Großbritannien bis nach Südeuropa. Aber in der Eifel waren sie noch nicht. Das soll sich in diesem Sommer ändern, wenn ein ganz besonderer Stamm der Wikinger das Eifelstädtchen Manderscheid „überfallen“ wird: Eine ganze Gruppe von Schauspielern der weltweit bekannten Serie „Vikings“ wird am 20. und 21. Juli auf der Festwiese der Manderscheider Burgen zu einem besonderen Treffen kommen, der „Proud Nerd Welcome to Valhalla“-Veranstaltung, die sich als neues Format jenseits der bekannten „Fan-Cons“ versteht. Das bedeutet, dass nicht nur die Möglichkeit besteht, die Stars der Serie zu treffen, sondern dass auch weitere Aktivitäten angeboten werden.