Verwaltung : Serverausfall bei Kreisverwaltung führt zu Störung

Wittlich Wegen eines Serverausfalls am Donnerstag ist die EDV in der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich nicht oder nur eingeschränkt funktionsfähig. In der Folge können viele Leistungen nicht angeboten werden.

Manuel Follmann, Pressesprecher der Kreisverwaltung, bedauert dies und kann nicht ausschließen, dass sich die Störungen auch auf den Dienstbetrieb am Freitag auswirken können. Er hofft jedoch, dass die Störung am Freitag behoben sein wird.