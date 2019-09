Konzert : Barocke Werke beim Orgelsommer

Großlittgen (red) Im Rahmen des Himmeroder Orgelsommers ist am Sonntag, 8. September, ab 15 Uhr der Organist Shean Bowers aus Bath in England zu Gast in der Abteikirche in Himmerod. Bowers ist stellvertretender Musikdirektor und Organist an der englischen Abteikirche Bath.

