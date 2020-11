Kunst und Natur : Lebensraum-Kunst im Weinberg

Süditalienische Trulli sind dank Sibylle von Schuckmann-Karp auch an der Mittelmosel zu sehen – so wie hier oberhalb von Graach und Bernkastel-Kues (im Hintergrund). Foto: Ursula Schmieder

Graach/Bernkastel-Kues Winzerin Sibylle von Schuckmann-Karp verschönert und bereichert die Kulturlandschaft.

Wanderer treffen an der Mittelmosel immer öfter auf überraschende Objekte. Mal ist es ein Häuschen, das mit seinem Baustil süditalienischen Trulli nachempfunden ist, mal eine riesige steinerne Kugel, die auf einer Felswand unmittelbar am Weg thront. Erbaut aus flachen Schiefersteinen, leicht versetzt übereinander geschichtet, sind sie Blickfänge in den Weinbergen oberhalb von Graach.