Schule : Schüler lernen sicheres Surfen im Internet

Sicheres Surfen am Cusanus-Gymnasium Wittlich Foto: TV/Andreas Weil

Wittlich (red) Im Auftrag des Landesbeauftragten für Datenschutz wurden am Cusanus Gymnasium in Wittlich drei Workshops für Schüler der Klassenstufe sechs angeboten. In den Kursen ging es um die Sicherheit beim Surfen im Internet und den Schutz der Privatsphäre.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken