Saarburg : So sicher ist die Saarburger Seilbahn

Saarburg Nach dem Unglück am Laggo Maggiore äußert sich der Betriebsleiter von der Saar zum Sicherheitssystem seiner Anlage.

Seit vergangenem Samstag ist die Saarburger Sesselbahn für dieses Jahr wieder in Betrieb. Wer mit ihr auf den Warsberg fährt, dem bietet sich ein schöner Ausblick auf die Stadt und das Saartal. Doch nach dem Seilbahnunglück am Laggo Maggiore am vergangenen Wochenende mit 14 Toten – Mitarbeiter hatten dort mutmaßlich das Bremssicherheitssystem manipuliert – steigt derzeit europaweit niemand völlig unbeschwert in Seilbahnen. Daher die Frage: Wie sicher sind die Anlagen, beispielsweise die am Warsberg in Saarburg?