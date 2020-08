Eine Alternative für den Mais : Energie und gelbes Meer: Die durchwachsene Silphie überzeugt

Oberöfflingen Vor zwei Jahren wurde auf einem 3,5 Hektar großen Feld in Oberöfflingen die Pflanze „durchwachsene Silphie“ ausgebracht. Sie soll eine Alternative für den Mais sein. Eine erste Bilanz ist bisher positiv.

Wenn Susanne Görres am frühen Morgen mit Fahrrad und Hund am Ortsrand von Oberöfflingen am Feld, in dem die „durchwachsene Silphie“, eine Pflanzenart aus der Familie der Korbblütler, wächst, vorbeifährt, ist sie jedes Mal von neuem begeistert, vor allem von dem satten Gelb, dass die Pflanzen haben. Sie sagt: „Das hebt gleich die Laune, wenn man diese Farbenpracht sieht und hört, wie viele Insekten sich hier aufhalten.“