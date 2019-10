Musik : Sie nehmen den Erfolg in die eigene Hand

Wittlich/Bleialf Sängerin Emily Valerius geht neue Wege: Mit einem Gitarristen hat sie heute ihre erste Single veröffentlicht – ohne Manager und Sponsoren.

Auf die Arbeit, die sie bisher in die Produktion der Single und des Videos investiert haben, sind die beiden sehr stolz. Ohne professionelle Hilfe haben sie mit ihrem eigenen Equipment innerhalb von acht Tagen ihr erstes Video zur Single „Damned if you do (Damned if you don’t)“ gedreht. Der regionale Bezug entsteht durch Drehorte wie das Cusanus-Gymnasium in Wittlich und die Bleialfer Schreinerwerkstätten Michels. Das Besondere: Weder Label, noch Management oder Sponsoren sind involviert. Sie schreiben und produzieren die Lieder, und drehen die Videos selber, bewältigen aber auch alle Marketingaufgaben. Außerdem haben die beiden das Cover für ihre Single selber gestaltet. Ohne fremde Hilfe hat das Rock-Pop Duo auch ihr erstes Video erstellt, dabei hatten sie alle Freiheiten. Sie probierten viele Perspektiven aus, der 27-Jährige beschreibt die Arbeit so: „Wir wollten mal schauen was dabei rauskommt und uns am Ende gefällt. Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden.“