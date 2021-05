Bernkastel-Wittlich : Sieben-Tage Inzidenz sinkt auf 39,1

Bernkastel-Wittlich Am Montag, 24. Mai, fiel die 7-Tages-Inzidenz des Landkreises gemäß Mitteilung des Landesuntersuchungsamtes damit weiter von 44,5 auf 39,1 Fälle je 100 000 Einwohner.

(red) Tag für Tag veröffentlicht die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich neue Zahlen zur Coronapandemie. Am Pfingstmontag wurde der Verwaltung – was in den letzten Monaten selten der Fall war – keine Neuinfektion mit dem neuen Coronavirus gemeldet. Am Samstag und Sonntag zählte der Landkreis insgesamt zehn Neuinfektionen und elf Menschen, die aus der Quarantäne entlassen werden konnten..