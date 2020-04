Coronavirus : Sieben weitere Infizierte im Landkreis Bernakstel-Wittlich am Donnerstag

Bernkastel-Wttlich Die Zahl der bekannten und gemeldeten Fälle steigt auch am Donnerstag an. Insgesamt wurden bisher 74 Menschen positiv getestet.

(red/will) Sieben weitere Fälle von mit dem Coroanvirus infizierten Menschen meldet die Kreisverwaltung am Donnerstagnachmittag, nachdem am Mittwoch keine Meldungen der Labore eingegangen waren. Die Zahl der im Landkreis bislang positiv auf das Virus Getesteten steigt damit auf 74. Drei Patienten werden aktuell stationär behandelt einer von ihnen wird intensivmedizinisch versorgt und beatmet. Die häusliche Isolierung endete am Donnerstag für zwei Menschen, die Zahl der Genesenen – also symptomfreien und aus der Quarantäne entlassenen Menschen – liegt bei insgesamt 15. Aktuell erkrankt sind somit insgesamt 59 Menschen.