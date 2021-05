Corona : Insgesamt 37 Neuinfektionen im Kreis Bernkastel-Wittlich

Foto: dpa/Sebastian Willnow

Bernkastel-Wittlich Sieben Neuinfektionen mit dem Sars-CoV2-Virus wurden dem Gesundheitsamt des Kreises Bernkastel-Wittlich am Sonntag, 2. Mai, gemeldet. Am Samstag gab es 16 neue Fälle und am Freitag 14. Das teilte Manuel Follmann, Sprecher des Kreises Bernkastel-Wittlich, mit.

Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises sinkt gemäß Mitteilung des Landesuntersuchungsamtes auf 105,8 Fälle je 100 000 Einwohner. Im Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich werden derzeit 14 Covid-19-Patienten stationär behandelt, davon fünf Patienten intensivmedizinisch.

Erstmalig geimpft wurden im Landesimpfzentrum Wittlich und durch die im Landkreis Bernkastel-Wittlich eingesetzten mobilen Impfteams bis einschließlich Samstag insgesamt 20 602 Menschen, eine Zweitimpfung erhielten bislang 8636 Menschen. Impfungen, die in Kliniken und Arztpraxen vorgenommen wurden, sind in diesen Zahlen nicht enthalten.