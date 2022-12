Kommentar : So werden Geisterstädte geschaffen

Region Umweltverbände und der Deutsche Städtetag fordern eine extreme Erhöhung der Anwohnerparkgebühren: Statt bisher 30,70 Euro sollen Beträge weit über 300 Euro erhoben werden, obwohl mit dem Beitrag noch lange kein Anspruch auf einen zugewiesenen Parkplatz verbunden ist. Das geht zu Lasten der Menschen, die statt im Neubaugebiet lieber einen Altbau kaufen und oftmals kostspielig sanieren müssen. Ist das sozial gerecht?

Die Argumentation der Umweltverbände und des Städttags zielt in dieselbe Richtung: Wer in der Stadt wohnt, soll möglichst auf das Auto verzichten. Und damit droht der Beitrag zum Anwohnerparken tatsächlich zu einer sogenannten „Erdrosselungsgebühr“ zu werden, mit der man Menschen eigentlich davon abhalten will, ein Recht wahrzunehmen, ähnlich wie bei der Kampfhundsteuer.

Betrachtet man einmal die Realität, dann haben viele Besitzer von Altbauten in den Städten gar keine Möglichkeit, einen eigenen Stellplatz oder gar eine Garage zu bauen. Sie sind darauf angewiesen, im öffentlichen Verkehrsraum zu parken, was jahrzehntelang auch als Gewohnheitsrecht angesehen wurde. Erinnern wir uns: Ursprünglich wurde das Anwohnerparken geschaffen, um nicht ortsansässige Fahrzeuge in die Parkhäuser zu lenken und den Menschen, die in der Stadt wohnen, eine Möglichkeit offenzuhalten, ihr Auto überhaupt noch in der Nähe ihres Wohnsitzes parken zu können.

Das war der Lenkungszweck dieser Gebühr, es ging keineswegs darum, Stadtbewohner zu zwingen, komplett auf ihr Auto zu verzichten. Aber genau das ist die Intention, der Umweltverbände. Der Sinn des ursprünglichen Lenkungszwecks wird ins Umgekehrte verdreht, was geradezu grotesk ist.

Wenn man das wirklich allen Ernstes will, muss man auch in Kauf nehmen, dass immer mehr Familien, die zuvor vielleicht gerne einen Altbau in der Stadt gekauft hätten, dann doch lieber in die Neubaugebiete aufs Land ziehen, wo es mehr Raum gibt.

Außerdem darf man durchaus anzweifeln, ob solche hohe Anwohnergebühren sozial sind. Wie soll eine Familie oder ein älteres Ehepaar, die ohnehin schon hohe Energiekosten zahlen müssen, eine solche zusätzliche Belastung von - folgt man den Umweltverbänden - bis zu 1000 Euro im Jahr tragen? Auch diese Menschen sind auf das Auto angewiesen.

Die Folge dieser extremen und äußerst kurzsichtigen Politik werden Geisterstädte sein - und es stellt sich die Frage, ob das im Sinne des Städtetags ist, der ja auch die Interessen der Bewohner der Städte vertreten soll.

Übrigens: Die neuerdings bei der Argumentation der Erhöhung der Anwohnergebühren in Mode gekommene “Kleinrechnung“ der jährlich fälligen Gebühr, die dann auf den Tag gerechnet wird (“....sind ja nur 80 Cent am Tag“) ist ein alter Verkäufertrick. Perfide wird es dann auch noch, wenn dieser „Tagessatz“ mit Parkhausgebühren verglichen wird, bei denen man im Gegensatz zum Anwohnerparken einen Anspruch auf einen zugewiesenen Parkplatz hat. Das zeigt nur, wie hitzig die Debatte jetzt schon geführt wird.